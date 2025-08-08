रक्षाबंधन आने पर बढ़ा विमान हादसे का दर्द, भाई की याद में बहन का बुरा हाल

अहमदाबाद शहर में गत 12 जून को हुए विमान हादसे ने अनेकों परिवारों को ऐसा दर्द दिया है कि उसकी कसक जीवनभर परेशान करेगी।
आणंद जिले के खंभोलज गांव निवासी जान्हवी भी ऐसे ही दर्द को सह रही है, उसने अपने भाई को इस हादसे में खो दिया। अब रक्षाबंधन पर्व आने पर वह भाई को याद कर फूट-फूट कर रो रही है। पिछले एक सप्ताह से वह आंसू बहा रही है।विमान दुर्घटना में मारे गए 260 लोगों में खंभोलज निवासी आकाश पुरोहित (24) भी एक थे। आकाश चार वर्ष पहले पत्नी के साथ लंदन गए थे और वहीं स्थायी हुए थे। विमान हादसे की घटना से कुछ दिन पहले ही आकाश अपने बीमार पिता को देखने व उनके इलाज के लिए आए थे। पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका बेहतर उपचार करवाया। सब ठीक होने के बाद आकाश लंदन के लिए रवाना हुए थे। घर से निकलते वक्त आकाश ने यह वादा भी किया कि वह अब बहन की शादी में आएगा, और धूमधाम से उसकी शादी की जाएगी। बहन की शादी का पूरा खर्च करने का भी आकाश ने वचन दिया था। लेकिन विमान हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया।
आकाश के पिता निलेशभाई ने बताया कि उनकी बेटी जान्हवी हर वर्ष रक्षाबंधन के सात दिन पहले ही आणंद शहर में जाकर मनपसंद राखी खरीदती थी। लेकिन इस बार राखी से सात दिन पहले इसी याद में वह आंसू बहा रही है। वह अपने भाई को एक पल नहीं भुला पा रही है। बहन जान्हवी ने आंसू बहाते हुए कहा कि भाई को राखी बांधने की पुरानी यादें उसे काफी परेशान कर रहीं हैं। आज आकाश इस दुनिया में नहीं हैं। बेटी को रोते देख माता-पिता भी काफी दुखी होते हैं।
पिता निलेश ने बताया कि इस बार जान्हवी अपने भाई आकाश के फोटो पर राखी बांधेगी। दोनों बहन-भाई के बीच गहरा प्यार था। लेकिन अब बहन हर वक्त अपने भाई की याद में आंसू बहा रही है। खासकर अब रक्षाबंधन के अवसर पर उसे भाई की याद लगातार सता रही है।