रक्षाबंधन आने पर बढ़ा विमान हादसे का दर्द, भाई की याद में बहन का बुरा हाल

आणंद जिले के खंभोलज गांव निवासी जान्हवी भी ऐसे ही दर्द को सह रही है, उसने अपने भाई को इस हादसे में खो दिया। अब रक्षाबंधन पर्व आने पर वह भाई को याद कर फूट-फूट कर रो रही है। पिछले एक सप्ताह से वह आंसू बहा रही है।विमान दुर्घटना में मारे गए 260 लोगों में खंभोलज निवासी आकाश पुरोहित (24) भी एक थे। आकाश चार वर्ष पहले पत्नी के साथ लंदन गए थे और वहीं स्थायी हुए थे। विमान हादसे की घटना से कुछ दिन पहले ही आकाश अपने बीमार पिता को देखने व उनके इलाज के लिए आए थे। पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका बेहतर उपचार करवाया। सब ठीक होने के बाद आकाश लंदन के लिए रवाना हुए थे। घर से निकलते वक्त आकाश ने यह वादा भी किया कि वह अब बहन की शादी में आएगा, और धूमधाम से उसकी शादी की जाएगी। बहन की शादी का पूरा खर्च करने का भी आकाश ने वचन दिया था। लेकिन विमान हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया।