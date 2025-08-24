मधुर गीतों की प्रस्तुति ने बांधा समां

अहमदाबाद. कर्णावती माथुर्स एसोशिएशन के संगीत लवर्स की विंग सुरीले माथुर्स ग्रुप की गायकी गोष्ठी सिंधु भवन क्षेत्र में आयोजित हुई।

इस अवसर पर ग्रुप के प्रभावी और सुरीले अंदाज वाले गायक कलाकार और नव आगंतुकों ने मधुर गीतों की प्रस्तुति से समां बांधा।

गोष्ठी में खुशी, वैशाली, सविता, चन्द्र शेखर, संदीप, आलोक, विजेन्द्र बिहारी, प्रकाश, रवि, संदीप, दीपक, नितेश, अमित, हेमंत ने अपने एकल और युगल गायनों की प्रस्तुति दी।

महिलाओं ने लोक संगीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। दीपक माथुर, संदीप माथुर, नितेश माथुर ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया।