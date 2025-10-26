एकता की दौड़, एकता को देगी मजबूती: मोदी

इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां के इको सिस्टम में डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब वहां प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहां के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धोलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव पौधरोपण जोरों पर है। वहां कोरी क्रीक में ‘मैंग्रोव लर्निंग सेंटर’ भी बनाया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेड़, पौधे लगाने की लोगों से अपील की।