दाहोद के तीन भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल

इस मौके पर मछार ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार और आदिवासी समाज की लगातार उपेक्षा से वे और उनके साथी कार्यकर्ता निराश हो गए थे। इस समस्या के हल स्वरूप वे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं।कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने कहा कि भ्रष्ट शासन ने गुजरात और खासकर आदिवासी पट्टे को लगातार नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने छोटा उदेपुर की नकली कचेरी और दाहोद में ट्राइबल सब-प्लान के फंड में गड़बड़ी जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने आदिवासी समाज के अधिकारों को छीना है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा वचनबद्ध होकर आदिवासी समाज को वन अधिकार कानून और पेसा एक्ट के माध्यम से मज़बूत बनाने का प्रयास किया है। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे।