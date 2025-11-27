हिम्मतनगर के पास कार पलटने से तीन लोगों की मौत, एक घायल

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले में नेशनल हाइवे 48 पर गुरुवार देर शाम एक कार पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, नेशनल हाइवे 48 पर अरवल्ली जिले के शामलाजी से साबरकांठा जिले के गांभाई की ओर आ रही एक कार माथासुलिया गांव के पास अचानक पलट गई।
गांभोई पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस निरीक्षक एस.जे. गोस्वामी ने बताया कि हादसे में चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि एक घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से हिम्मतनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शवों को गांभोई के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे के बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना मिलने पर गांभाेई पुलिस स्टेशन और 108 की टीम भी मौके पर पहुंची।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक लगभग 35 वर्ष के पुरुष थे और अहमदाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।
मृतकों में अहमदाबाद निवासी कार चालक आकाश जयेंद्र परीख, जय पटेल, विशाल चंदु पटेल शामिल हैं।
वहीं एक घायल आयुष कमल पटेल को हिम्मतनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग