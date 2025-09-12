अहमदाबाद में एक ही दिन में तीन हत्या, शहरी क्षेत्र में दो

अहमदाबाद ग्रामीण के असलाली थाना क्षेत्र के भाट गांव में भी 11 सितंबर को हत्या की घटना हुई। पति विक्रम रावल ने ही पत्नी पारुल की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने देखा कि पत्नी का शव निर्वस्त्र अवस्था में था। उसकी नाक से खून निकल रहा था। शरीर व गले पर चोट के निशान थे। ऐसे में अहमदाबाद शहर के ओढव निवासी मनूभाई रावल (62) ने आरोपी पति विक्रम रावल के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया कि मनूभाई रावल के भाई की पुत्री पारुल ने चार साल पहले विक्रम से प्रेम विवाह किया था। इन्हें संतान में दो बच्चे हैं। कुछ समय बाद विक्रम उसकी पत्नी के चरित्र पर शंका करने लगा, जिससे आए दिन उससे मारपीट करता था। पारुल अक्सर उसके मायके चली जाती थी। उसे समझाकर वापस भेजते थे। 8 सितंबर को ही वह मायके से वापस पति के घर असलाली के भाट गांव गई थी। 11 सितंबर को फिर पति, पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिस दौरान विक्रम ने गला दबाकर पारुल की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने भी मनूभाई व उनके परिवार को यह जानकारी दी। ऐसे में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है।