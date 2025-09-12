Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद में एक ही दिन में तीन हत्या, शहरी क्षेत्र में दो

-खोखरा में अकेले रहने वाली वृद्धा की हत्या, पालडी में रंजिश में युवक को उतारा मौत के घाट, असलाली में पति ने की पत्नी की हत्या

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 12, 2025

Ahmedabad
अहमदाबाद शहर के पालडी थाना क्षेत्र में हत्या होने पर घटनास्थल को जांच के लिए पुलिस ने किया कॉर्डन।

Ahmedabad. शहर एवं जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में हत्या की तीन घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसमें से दो हत्या 11 सितंबर को अहमदाबाद शहर में हुई हैं, जबकि एक हत्या अहमदाबाद ग्रामीण के असलाली थाना क्षेत्र स्थित भाट गांव में हुई।शहर में हुई हत्याओं में खोखरा थाना क्षेत्र में घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जबकि पालडी में रंजिश के चलते तीक्ष्ण हथियार से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। उधर अहमदाबाद ग्रामीण के असलाली थाना क्षेत्र में पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी।

वृद्धा की आंख-गले पर चोट के निशान

खोखरा पुलिस के अनुसार हत्या की घटना फ्रूटवाली चाली में 11 सितंबर की सुबह 9 बजे सामने आई। यहां बीते तीन सालों से कांताबेन के मकान में किराए पर अकेले रहने वालीं 85 वर्षीय धनीबेन वाघेला घर में मृत हालत में मिलीं। कांताबेन के जानकारी देने पर धनीबेन का पुत्र बिपिन वाघेला (38) ने घर पहुंच मां के शव को कब्जे में लिया। वे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तभी उनके ध्यान में आया कि उनकी मां की आंख में और गले में चोट के निशान हैं। ऐसे में उन्हें शंका हुई, जिससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सामने आया कि धनीबेन की गला दबाकर हत्या की गई है। ऐसे में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हत्या किसने की उसकी जांच की जा रही है।


कार में आए छह-सात लोगों ने युवक को उतारा मौत के घाट

शहर के पालडी थाना क्षेत्र में अंजलि ब्रिज के पास थाने से कुछ ही दूरी पर 11 सितंबर की मध्यरात्रि बाद एक नंबर प्लेट बिना की कार में आए छह से सात लोगों ने तीक्ष्ण हथियार से एक के बाद एक कई बार वार कर नैसल ठाकोर की हत्या कर दी। मृतक के शव पर कार भी चढ़ाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पालडी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। पुलिस के तहत नैसल ठाकोर जमीन की खरीद और बिक्री का काम करता था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि वर्ष 2011 में नैसल ने भी एक व्यक्ति की हत्या की थी। उसी व्यक्ति के संबंधियों की ओर से इसकी हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

तीन दिन पहले ही पहुंची थी ससुराल, चौथे दिन हत्या

अहमदाबाद ग्रामीण के असलाली थाना क्षेत्र के भाट गांव में भी 11 सितंबर को हत्या की घटना हुई। पति विक्रम रावल ने ही पत्नी पारुल की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने देखा कि पत्नी का शव निर्वस्त्र अवस्था में था। उसकी नाक से खून निकल रहा था। शरीर व गले पर चोट के निशान थे। ऐसे में अहमदाबाद शहर के ओढव निवासी मनूभाई रावल (62) ने आरोपी पति विक्रम रावल के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया कि मनूभाई रावल के भाई की पुत्री पारुल ने चार साल पहले विक्रम से प्रेम विवाह किया था। इन्हें संतान में दो बच्चे हैं। कुछ समय बाद विक्रम उसकी पत्नी के चरित्र पर शंका करने लगा, जिससे आए दिन उससे मारपीट करता था। पारुल अक्सर उसके मायके चली जाती थी। उसे समझाकर वापस भेजते थे। 8 सितंबर को ही वह मायके से वापस पति के घर असलाली के भाट गांव गई थी। 11 सितंबर को फिर पति, पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिस दौरान विक्रम ने गला दबाकर पारुल की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने भी मनूभाई व उनके परिवार को यह जानकारी दी। ऐसे में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

12 Sept 2025 10:51 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में एक ही दिन में तीन हत्या, शहरी क्षेत्र में दो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.