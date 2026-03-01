मियागाम करजन-डभोई-प्रतापनगर डेमू सेवा का ट्रायल रन, यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी

वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा रेल मंडल की ओर से रविवार को मियागाम करजन-डभोई-प्रताप नगर डेमू सेवा का ट्रायल रन किया गया। डेमू ट्रेन के ट्रायल रन को मियागाम करजन रेलवे स्टेशन से सांसद मनसुख वसावा, विधायक अक्षय पटेल तथा वापसी में डभोई स्टेशन से विधायक शैलेश मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर रेलवे की सराहना की।

मियागाम करजन स्टेशन पर समारोह में सांसद वसावा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए सभी से स्वच्छता को अपनाने की अपील की। विधायक पटेल ने रेलवे की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। विधायक मेहता ने मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डभोई में ठहराव और बुकिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन की शुरुआत से डभोई, करजन और वडोदरा के श्रमिकों तथा यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा।