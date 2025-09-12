पीआई की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश, फायर होने से पैर में लगी गोली

क्राइम ब्रांच डीसीपी अजीत राज्यान ने बताया कि वस्त्राल साकार टेनामेंट निवासी आरोपी संग्राम सिंह एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला आरोपी है। इसे हाल ही में रामोल पुलिस ने जमीन दलाल का अपहरण कर उसके पास से जबरन 53 लाख की नकदी व सोने व चांदी के आभूषण वसूलने के आरोप में अन्य पांच लोगों के साथ पकड़ा है। इस मामले में यह मुख्य आरोपी है। इसके विरुद्ध शहर क्राइम ब्रांच सहित अन्य थानों में हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती, अपहरण जैसे 9 मामले दर्ज हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच के पीआई एस जे जाडेजा की टीम इसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय ला रही थी। उस समय आरोपी ने भागने की कोशिश के लिए पीआई जाडेजा की सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिस दौरान गोली चलने से वह चोटिल हो गया। हालांकि वह खतरे से बाहर है। उसके विरुद्ध पीआई एस जे जाडेजा की शिकायत पर सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश करने, हमला करने का नया मामला दर्ज किया गया है।