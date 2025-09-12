पीआई की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश, फायर होने से पैर में लगी गोली

Ahmedabad. शहर में अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस पर भी हाथ उठाने, हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक घटना शहर में 12 सितंबर को तड़के सवा बजे के करीब साबरमती रिवरफ्रंट पर गुर्जरी बाजार के पास हुई।
अपहरण व जबरन वसूली के आरोप में गुरुवार को रामोल में गिरफ्तार आरोपी संग्राम सिंह सिकरवार को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच की टीम शहर क्राइम ब्रांच कार्यालय जा रही थी। गुर्जरी बाजार के पास पहुंचने पर आरोपी संग्राम सिंह ने क्राइम ब्रांच पीआई एस जे जाड़ेजा पर हमला कर भागने की कोशिश की। उसने पीआई की कमर में लगी सर्विस पिस्तौल को छीन लिया। इस पर कार में बैठे पीआई व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने उससे पिस्तौल वापस लेने का प्रयास किया।
इस दौरान पिस्तौल से गोली छूट गई जो आरोपी संग्राम सिंह के पैर में जा लगी, जिससे उसकी पिस्तौल से पकड़ ढीली हुई और पीआई ने वापस अपनी पिस्तौल ले ली। गोली लगने से जख्मी हुए संग्राम सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने 108 एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया। उसका उपचार कराया।घटना की सूचना उच्च पुलिस अधिकारियों को दी गई। ऐसे में क्राइम ब्रांच जेसीपी शरद सिंघल, डीसीपी अजीत राज्यान व अन्य अधिकारी सिविल अस्पताल पहुंचे।
क्राइम ब्रांच डीसीपी अजीत राज्यान ने बताया कि वस्त्राल साकार टेनामेंट निवासी आरोपी संग्राम सिंह एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला आरोपी है। इसे हाल ही में रामोल पुलिस ने जमीन दलाल का अपहरण कर उसके पास से जबरन 53 लाख की नकदी व सोने व चांदी के आभूषण वसूलने के आरोप में अन्य पांच लोगों के साथ पकड़ा है। इस मामले में यह मुख्य आरोपी है। इसके विरुद्ध शहर क्राइम ब्रांच सहित अन्य थानों में हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती, अपहरण जैसे 9 मामले दर्ज हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच के पीआई एस जे जाडेजा की टीम इसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय ला रही थी। उस समय आरोपी ने भागने की कोशिश के लिए पीआई जाडेजा की सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिस दौरान गोली चलने से वह चोटिल हो गया। हालांकि वह खतरे से बाहर है। उसके विरुद्ध पीआई एस जे जाडेजा की शिकायत पर सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश करने, हमला करने का नया मामला दर्ज किया गया है।