बिजली के एल्युमिनियम तार, मोबाइल टावर के कॉपर वायर चुराने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad. यूजीवीसीएल की बिजली लाइन के एल्युमिनियम तार और मोबाइल टावर के कॉपर वायरों की चोरी करने वाले दो अलग-अलग गिरोह का जिले की स्थानीय अपराध शाखा व विरमगाम के उपाधीक्षक की टीम ने भंडाफोड़ किया है। दोनों ही गिरोह से जुड़े चार-चार आरोपियों को पकड़ा है। यह सभी राजस्थान मूल के रहने वाले हैं। एक गिरोह से 7.86 लाख रुपए तो दूसरे गिरोह से 3.80 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है।
विरमगाम विभाग के उपाधीक्षक तपन डोडिया की ओर से संवाददाताओं को दी जानकारी में दावा किया कि इस गिरोह के चार सदस्यों की पूछताछ में बिजली लाइन के एल्युमिनियम तार चोरी के 10 मामलों की गुत्थी सुलझी है।
पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के राजसमंद जिले की आमेट तहसील के राऊबवास निवासी हाल महेसाणा जिले के कडी के चंदनपुर गांव निवासी भवान सिंह उर्फ राजू राजपूत (40), राजस्थान के भीलवाडा जिले की रायपुर तहसील के रायपुर राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के पास रहने वाला हाल कडी थोल-शीलज रोड निवासी भरत शर्मा (30), मूलरूप से भीलवाडा जिले की आसींद तहसील के झालरा गांव हाल गांधीनगर कोलवडा गांव निवासी कालूलाल गुर्जर (26) और मूलरूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की करेडा तहसील के भेरूखेड़ा हाल अहमदाबाद शीलज गांव निवासी सुरेशचंद्र गुर्जर (37) शामिल हैं। इस मामले में दीपू शर्मा, गौतम, राहुल और उदय नाम के चार आरोपी अभी भी फरार हैं।
इनके पास से चोरी किए गए बिजली के एल्युमिनियम के 1000 किलोग्राम तार, एक पिकअप वाहन, तीन मोबाइल, तार काटने वाले पांच कटर, अन्य उपकरण सहित 7.86 लाख का मुद्दामाल बरामद किया है। आरोपियों को मोलज गांव से कल्याणपुरा जाने वाले रोड पर केनाल के पास से पकड़ा है। इनके पास से चोरी के एल्युमिनियम तार भी बरामद हुए। पूछताछ में एक के बाद एक 10 मामलों की गुत्थी सुलझी। इन 10 चोरियों को इन आरोपियों ने विरमगाम क्षेत्र में सितंबर 2025 से अब तक अंजाम दिया है। भवान सिंह, भरत शर्मा के विरुद्ध इससे पहले 14 और 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
अहमदाबाद. जिले की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर मोबाइल टावरों से कॉपर वायर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चार आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 213 किलो कॉपर वायर जब्त किया है। जिसकी कीमत 2.34 लाख है।
पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की करेडा तहसील के नागा का बाडिया चिताम्बा गांव के मूल निवासी हाल अहमदाबाद में निकोल निवासी विकास योगी , भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील के भेरूखेडा गांव मूल निवासी हाल नरोडा निवासी पप्पूनाथ योगी, मूलरूप से मध्यप्रदेश के बुरहानपुर हाल निकोल निवासी अभिषेक बारी और मूलरूप से राजस्थान के जालौर जिले की झालौर तहसील के राजेन्द्रनगर कोलोनी हाल नरोडा निवासी जगदीश माली शामिल हैं।
इनकी पूछताछ में कणभा थाने में दर्ज तीन मामले और असलाली थाने में दर्ज दो मामलों की गुत्थी सुलझी है। इनके पास से उपयोग में लिए गए एक लोडिंग रिक्शा, तार काटने वाो दो कटर, एक दुपहिया वाहन सहित कुल 3.80 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है। इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए कणभा पुलिस को सौंपा है।
