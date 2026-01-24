बिजली के एल्युमिनियम तार, मोबाइल टावर के कॉपर वायर चुराने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश

पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के राजसमंद जिले की आमेट तहसील के राऊबवास निवासी हाल महेसाणा जिले के कडी के चंदनपुर गांव निवासी भवान सिंह उर्फ राजू राजपूत (40), राजस्थान के भीलवाडा जिले की रायपुर तहसील के रायपुर राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के पास रहने वाला हाल कडी थोल-शीलज रोड निवासी भरत शर्मा (30), मूलरूप से भीलवाडा जिले की आसींद तहसील के झालरा गांव हाल गांधीनगर कोलवडा गांव निवासी कालूलाल गुर्जर (26) और मूलरूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की करेडा तहसील के भेरूखेड़ा हाल अहमदाबाद शीलज गांव निवासी सुरेशचंद्र गुर्जर (37) शामिल हैं। इस मामले में दीपू शर्मा, गौतम, राहुल और उदय नाम के चार आरोपी अभी भी फरार हैं।