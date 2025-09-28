Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बोपल में बहुमंजिला इमारत में होर्डिंग लगाते समय हादसा, दो की मौत, एक जख्मी

-बोपल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 28, 2025

Bopal

Ahmedabad. शहर से सटे बोपल थाना क्षेत्र के साउथ बोपल में भागवत बंगले के पास विश्व कुंज-2 नाम की बहुमंजिला इमारत पर होर्डिंग लगाते समय रविवार दोपहर को नीचे गिरने से दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। उसे उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज और महेश नाम के श्रमिक की ऊपर से नीचे गिरने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। अन्य गंभीर रूप से जख्मी श्रमिक का नाम रवि होने की बात सामने आई है।

अहमदाबाद ग्रामीण की उपाधीक्षक नीलम गोस्वामी ने संवाददाताओं को बताया कि विश्व कुंज अपार्टमेंट में यह घटना हुई। यहां एक एड एजेंसी की ओर से ज्वैलर्स का होर्डिंग लगाया जा रहा था। एड एजेंसी और सोसाइटी की ओर से इसके लिए रेंट एग्रीमेंट करने की बात सामने आ रही है। 10 मजदूर होर्डिंग लगाने का कार्य कर रहे थे। इस समय सभी दस मजदूर नीचे गिरे। इन्हें उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है।

होर्डिंग के लिए अहमदाबाद मनपा की मंजूरी ली गई थी या नहीं और होर्डिंग स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया था नहीं इसकी जांच की जाएगी। होर्डिंग 25 गुणा 10 फुट की साइज का था।प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि होर्डिंग के सातवीं मंजिल से नीचे गिरने के दौरान बिजली के खंभे से टकराने के चलते धमाका हुआ और बिजली के तार भी टूट गए। बिल्डिंग के नीचे रखी कार पर यह गिरा।

सीसीटीवी फुटेज आए सामने

दिल दहलाने वाली इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें एक श्रमिक होर्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ नीचे गिरता दिखाई पड़ रहा है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में उसके बाद कई अन्य लोग भी घटना स्थल पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में बोपल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Sept 2025 11:04 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बोपल में बहुमंजिला इमारत में होर्डिंग लगाते समय हादसा, दो की मौत, एक जख्मी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में दिन भर रुक-रुककर बारिश, तीन इलाकों में सवा इंच

अहमदाबाद

Ahmedabad: 10 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का परिदृश्य पूरी तरह बदला: पटेल

CM Bhupendra patel
अहमदाबाद

पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा को चलाएगी त्योहार स्पेशल 4 ट्रेनें

अहमदाबाद

साबरमती-पटना, राजकोट-बरौनी व उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

अहमदाबाद

गुजरात में कई जगह भारी बारिश, बिगड़ी गरबा की रंगत

GU ground
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.