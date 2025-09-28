बोपल में बहुमंजिला इमारत में होर्डिंग लगाते समय हादसा, दो की मौत, एक जख्मी

Ahmedabad. शहर से सटे बोपल थाना क्षेत्र के साउथ बोपल में भागवत बंगले के पास विश्व कुंज-2 नाम की बहुमंजिला इमारत पर होर्डिंग लगाते समय रविवार दोपहर को नीचे गिरने से दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। उसे उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज और महेश नाम के श्रमिक की ऊपर से नीचे गिरने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। अन्य गंभीर रूप से जख्मी श्रमिक का नाम रवि होने की बात सामने आई है।