बोपल में बहुमंजिला इमारत में होर्डिंग लगाते समय हादसा, दो की मौत, एक जख्मी

Ahmedabad. शहर से सटे बोपल थाना क्षेत्र के साउथ बोपल में भागवत बंगले के पास विश्व कुंज-2 नाम की बहुमंजिला इमारत पर होर्डिंग लगाते समय रविवार दोपहर को नीचे गिरने से दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। उसे उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज और महेश नाम के श्रमिक की ऊपर से नीचे गिरने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। अन्य गंभीर रूप से जख्मी श्रमिक का नाम रवि होने की बात सामने आई है।
अहमदाबाद ग्रामीण की उपाधीक्षक नीलम गोस्वामी ने संवाददाताओं को बताया कि विश्व कुंज अपार्टमेंट में यह घटना हुई। यहां एक एड एजेंसी की ओर से ज्वैलर्स का होर्डिंग लगाया जा रहा था। एड एजेंसी और सोसाइटी की ओर से इसके लिए रेंट एग्रीमेंट करने की बात सामने आ रही है। 10 मजदूर होर्डिंग लगाने का कार्य कर रहे थे। इस समय सभी दस मजदूर नीचे गिरे। इन्हें उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है।
होर्डिंग के लिए अहमदाबाद मनपा की मंजूरी ली गई थी या नहीं और होर्डिंग स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया था नहीं इसकी जांच की जाएगी। होर्डिंग 25 गुणा 10 फुट की साइज का था।प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि होर्डिंग के सातवीं मंजिल से नीचे गिरने के दौरान बिजली के खंभे से टकराने के चलते धमाका हुआ और बिजली के तार भी टूट गए। बिल्डिंग के नीचे रखी कार पर यह गिरा।
दिल दहलाने वाली इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें एक श्रमिक होर्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ नीचे गिरता दिखाई पड़ रहा है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में उसके बाद कई अन्य लोग भी घटना स्थल पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में बोपल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।
