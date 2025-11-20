मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर लगातार दूसरे दिन हादसे में दो लोगों की मौत, दो घायल

वडोदरा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर वडोदरा के पास गुरुवार को दूसरे दिन भी हादसा हुआ। सूरत से अहमदाबाद जा रही कार चलते ट्रक के पीछे टकरा गई। हादसे में सूरत के निवासी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, वडोदरा के पास लक्ष्मीपुरा गांव के निकट गुरुवार सुबह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में सूरत के कतारगाम निवासी मेहुल जयंतीभाई गलाणी (27) और सूरत के नीलकंठ एवेन्यू निवासी अश्विन पुरुषोत्तम पटेल (48) की मौत हुई। जबकि घायलों में सूरत के अमरौली निवासी प्रशांत प्रवीणचंद्र घामेचा और उमेश नारायण विराणी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वडोदरा तहसील पुलिस स्टेशन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मृतकों के शव को वडोदरा तहसील पुलिस ने जिले के पादरा िस्थत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मृतकों के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन मौके पर व अस्पताल पहुंचे, उनके रुदन से माहौल गमगीन हो गया। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे।

गौरतलब है कि इससे पहले, बुधवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर वडोदरा जिले में पादरा के पास एक तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क पर मरम्मत कार्य कर रहे पांच मजदूरों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। दोनों मृतक मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी थे।