साइबर ठगी के आरोप में महिला सहित दो गिरफ्तार

साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज मामले के तहत आरोपियों ने शिकायतकर्ता से वॉट्सएप पर संपर्क कर खुद को मोतीलाल ओसवाल कंपनी का कर्मचारी बताते हुए निवेश का झांसा दिया। निवेश करने पर अच्छे मुनाफे की बात कहते हुए शेयर बाजार और आईपीओ में 31.59 लाख रुपए ठग लिए। ठगी गई राशि दो अलग अलग बैंक खातों में जमा हुई। इन बैंक खातों की डिटेल जांचने पर पता चला कि आईडीबीआई के बैंक खाते में ठगे गए रुपयों में 50 हजार जबकि एक्सिस बैंक के खाते में 3.25 लाख रुपए जमा हुए हैं। यह खाता हीरलबा के नाम पर है। इसे खुलवाने और ऑपरेट करने में सचिन भी शामिल था। ऐसे में इनकी लिप्तता सामने आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया।