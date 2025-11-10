साइबर ठगी के आरोप में महिला सहित दो गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने निवेश के नाम पर ठगने वाले साइबर गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को पकड़ा है। इनके बैंक अकाउंटों में ढाई अरब से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होने की बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों में पोरबंदर सूरज पैलेस निवासी महिला हीरलबा जाडेजा (60) और मुंबई मलाड वेस्ट निवासी सचिन मेहता (48) शामिल है।इन दोनों का आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिसके चलते यह दोनों फिलहाल जूनागढ़ और पोरबंदर जेल में ही थे। ऐसे में इन्हें ट्रांसफर वारंट के आधार पर हिरासत में लेकर इस मामले में गिरफ्तार किया है।
साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज मामले के तहत आरोपियों ने शिकायतकर्ता से वॉट्सएप पर संपर्क कर खुद को मोतीलाल ओसवाल कंपनी का कर्मचारी बताते हुए निवेश का झांसा दिया। निवेश करने पर अच्छे मुनाफे की बात कहते हुए शेयर बाजार और आईपीओ में 31.59 लाख रुपए ठग लिए। ठगी गई राशि दो अलग अलग बैंक खातों में जमा हुई। इन बैंक खातों की डिटेल जांचने पर पता चला कि आईडीबीआई के बैंक खाते में ठगे गए रुपयों में 50 हजार जबकि एक्सिस बैंक के खाते में 3.25 लाख रुपए जमा हुए हैं। यह खाता हीरलबा के नाम पर है। इसे खुलवाने और ऑपरेट करने में सचिन भी शामिल था। ऐसे में इनकी लिप्तता सामने आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि एक्सिस बैंक के खाते के विरुद्ध देशभर में 25 जुलाई 24 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 के दौरान साइबर ठगी की 51 शिकायतें मिली हैं। इसमें 1.29 अरब रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 1.28 अरब रुपए निकाल लिए गए। आईडीबीआई के बैंक अकाउंट के विरुद्ध 9 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के दौरान 12 शिकायतें हुईं, जिसमें 9.74 करोड़ रुपए जमा हुए और 9.69 करोड़ रुपए निकाल लिए गए।
