राजस्थान मूल के व्यापारी से 5.88 लाख वसूलने के आरोप में दो टीआरबी जवान गिरफ्तार

राजस्थान के राजसमंद जिले की आमेठ तहसील के आगल गांव के मूल निवासी और फिलहाल मुंबई अंधेरी रत्न का व्यापार करने वाले वजेराम गुर्जर ने 19 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि वे 17 अगस्त को राजस्थान से मित्र की कार लेकर पारिवारिक भाई दिनेश के साथ मुंबई जा रहे थे। अहमदाबाद में दास्तान सर्कल पर उन्हें चार पुलिस कर्मचारियों ने रोका। दो ने सफेद शर्ट और नीली पेंट पहनी थी। एक ने खाखी कपड़े, जबकि अन्य एक व्यक्ति सादा कपड़ों में था। इन्होंने कार की जांच की, कुछ नहीं मिला तो मोबाइल की जांच करते हुए कहा कि मोबाइल में क्रिकेट सट्टे की आईडी है। केस करना पड़ेगा कहकर 20 लाख रुपए मांगे। पांच लाख देने पर छोड़ने की बात कही। जिस पर शिकायतकर्ता ने एक लाख की नकदी दे दी, ऑनलाइन 4.88 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तब उन्हें छोड़ा था।