Gujarat: दिसंबर में 20 फीसदी दुपहिया, 29% बढ़ी कारों की बिक्री

फाडा की दिसंबर 2025 की रिटेल वाहन बिक्री रिपोर्ट के आंकड़ों के तहत गुजरात में दिसंबर 2024 में 86174 दुपहिया वाहन बिके थे, उसकी तुलना में दिसंबर 2025 माह में 103455 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई। यह 20.05 प्रतिशत अधिक है। तिपहिया वाहन की बात करें तो 2024 के दिसंबर माह में 4336 तिपहिया वाहन बिके थे, उसकी तुलना में दिसंबर 2025 में 6427 यानी 48.22 फीसदी अधिक ऑटो रिक्शा बिके। कॉमर्शियल वाहनों की बात करें तो इसमें 44.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2024 में 5681 की तुलना में दिसंबर 2025 में 8204 कॉमर्शियल वाहन बिके। यात्री वाहनों में इस अवधि में 28.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। दिसंबर 2024 में 30653 वाहनों की तुलना में दिसंबर 2025 में 39496 यात्री वाहन बिके। सभी प्रकार के वाहनों की रिटेल बिक्री दिसंबर 2024 में 150032 थी, जो 12.74 फीसदी वृद्धि के साथ दिसंबर 2025 में 169147 दर्ज की गई।