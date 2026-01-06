6 जनवरी 2026,

अहमदाबाद

Gujarat: दिसंबर में 20 फीसदी दुपहिया, 29% बढ़ी कारों की बिक्री

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के रिसर्च के आंकड़ों में सामने आए तथ्य, 2024 की तुलना में 2025 ऑटो सेक्टर के लिए रहा अच्छा ,जीएसटी में राहत का दिसंबर में भी दिखा असर, जमकर हुआ वाहनों का व्यापार

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 06, 2026

AI Photo

Ahmedabad. गुजरात में वर्ष 2025 का अंतिम दिसंबर महीना ऑटो सेक्टर के लिए काफी बेहतर रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते साल की तुलना में इस साल के दिसंबर महीने में दुपहिया वाहनों में 20 फीसदी तो कारों की बिक्री में 29 फीसदी की वृद्धि देखी गई। इतना ही नहीं गुजरात में पूरे ऑटो सेक्टर में गत वर्ष की तुलना में इस साल दिसंबर महीने में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

यह तथ्य फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की दिसंबर 2025 और केलेंडर ईयर 2025 में हुई वाहनों की रिटेल बिक्री के जारी किए आंकड़ों में सामने आए हैं।

फाडा की दिसंबर 2025 की रिटेल वाहन बिक्री रिपोर्ट के आंकड़ों के तहत गुजरात में दिसंबर 2024 में 86174 दुपहिया वाहन बिके थे, उसकी तुलना में दिसंबर 2025 माह में 103455 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई। यह 20.05 प्रतिशत अधिक है। तिपहिया वाहन की बात करें तो 2024 के दिसंबर माह में 4336 तिपहिया वाहन बिके थे, उसकी तुलना में दिसंबर 2025 में 6427 यानी 48.22 फीसदी अधिक ऑटो रिक्शा बिके। कॉमर्शियल वाहनों की बात करें तो इसमें 44.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2024 में 5681 की तुलना में दिसंबर 2025 में 8204 कॉमर्शियल वाहन बिके। यात्री वाहनों में इस अवधि में 28.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। दिसंबर 2024 में 30653 वाहनों की तुलना में दिसंबर 2025 में 39496 यात्री वाहन बिके। सभी प्रकार के वाहनों की रिटेल बिक्री दिसंबर 2024 में 150032 थी, जो 12.74 फीसदी वृद्धि के साथ दिसंबर 2025 में 169147 दर्ज की गई।

अहमदाबाद में 37 फीसदी अधिक बिके दुपहिया वाहन

अहमदाबाद की बात करें तो दिसंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2025 माह में 37 फीसदी अधिक दुपहिया वाहन बिके। दिसंबर 2024 में 12967 दुपहिया बिके थे, दिसंबर 2025 में 17780 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई। कारों की बात करें तो दिसंबर 2024 में 7080 जबकि दिसंबर 2025 में 7456 कारों की बिक्री हुई। कारों की बिक्री में 5.31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

जीएसटी दर कटौती का सकारात्मक असर

गुजरात में ऑटो रिटेल में सितंबर से ही लगातार सकारात्मक वृद्धि दिखी है। मुख्य रूप से जीएसटी कटौती के बाद ऑटो उद्योग में मांग जारी है। अच्छे मानसून के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग बढ़ी है। वाहन निर्माता कंपनी 1 जनवरी से लागू नियमित मूल्य वृद्धि की घोषणा करती हैं, जिससे कई लोगों ने दिसंबर 2025 में वाहनों की खरीदी को प्राथमिकता दी। तीसरी तिमाही की अच्छी बिक्री के चलते वर्ष 2025 में वाहन बिक्री की दर दो अंकों में दर्ज हुई। दिसम्बर 2025 में ओवरऑल वाहनों की बिक्री दर में 13% की वृद्धि हुई, जिसमें कारों में 29% और दुपहिया वाहनों में 20% की बढ़ोतरी देखी गई।

-प्रणव शाह, एफएडीए, गुजरात

