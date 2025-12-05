5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika

अहमदाबाद

.केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने किया स्वदेशोत्सव का उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान पर राष्ट्रव्यापी एक्सपो, सीएम व डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 05, 2025

उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवं अन्य।

Ahmedabad: शहर के गुजरात विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) मैदान पर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘स्वदेशोत्सव 2025’ का उद्घाटन किया। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री (सीएम) भूपेंद्र पटेल और उप उप मुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित यह महोत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा।उद्घाटन समारोह के बाद अमित शाह ने स्वानुभूति प्रदर्शनी की भी शुरुआत करवाई। यह स्वदेशी उत्पादों और नवाचारों की शक्ति का प्रतीक है। स्वदेशी जागरण मंच और स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विशेष सेमिनारों की श्रृंखला होगी।श्रंखला के पहले दिन शुक्रवार को पर्यावरण संकल्प सम्मेलन आयोजित हुआ। शनिवार को स्टार्टअप उड़ान 2025 और ‘स्वदेशी संकल्प अभियान’ पर चर्चा होगी। तीसरे दिन रविवार को मातृशक्ति की भूमिका’ और ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ जैसे अहम विषयों पर सत्र होंगे। 8 दिसंबर को ‘आयुर्वेद और स्वास्थ्य’ तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स’ पर विचार-विमर्श होगा, जबकि 9 दिसंबर को प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर सत्र आयोजित होंगे।

हर दिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो भारतीय कला और परंपरा की झलक पेश करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान पर यह आयोजन न केवल ज्ञान और जागरूकता का मंच बनेगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करेगा।000000

शाह आज बनासकांठा में, आठ कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार को बनासकांठा जिले में रहेंगे। इस दौरान वे बनासकांठा जिले में आठ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे सुबह सवा 11 बजे बनासकांठा के सणादर में बनास डेयरी के नवनिर्मित बायो सीएनजी एवं फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण एवं 150 टन पावडर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। फिर वे डेयरी प्लांट में कार्यरत पावडर प्लांट और आलू प्लांट का दौरा करेंगे। सणादर में ही न्यू डेयरी प्लांट में सॉइल टेस्टिंग लैब का वर्चुअल निरीक्षण करेंगे और रेडियो स्टेशन का दौरा करेंगे। यहां वे सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक भी करेंगे। फिर वे बनासकांठा के रैया में दोपहर 3.30 को गर्भ ट्रांसप्लांट लैब रैया का दौरा करेंगे। बनासकांठा के लाखाणी अगथला में बनास डेयरी के नवनिर्मित बायो सीएनजी एवं फर्टिलाइजर प्लांट का दौरा करेंगे। यहां वे महिला दूध उत्पादकों से संवाद करेंगे। इसके बाद पालनपुर में डेयरी के ऑयल मिल का दौरा करेंगे।

