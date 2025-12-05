.केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने किया स्वदेशोत्सव का उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

Ahmedabad: शहर के गुजरात विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) मैदान पर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘स्वदेशोत्सव 2025’ का उद्घाटन किया। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री (सीएम) भूपेंद्र पटेल और उप उप मुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित यह महोत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा।उद्घाटन समारोह के बाद अमित शाह ने स्वानुभूति प्रदर्शनी की भी शुरुआत करवाई। यह स्वदेशी उत्पादों और नवाचारों की शक्ति का प्रतीक है। स्वदेशी जागरण मंच और स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विशेष सेमिनारों की श्रृंखला होगी।श्रंखला के पहले दिन शुक्रवार को पर्यावरण संकल्प सम्मेलन आयोजित हुआ। शनिवार को स्टार्टअप उड़ान 2025 और ‘स्वदेशी संकल्प अभियान’ पर चर्चा होगी। तीसरे दिन रविवार को मातृशक्ति की भूमिका’ और ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ जैसे अहम विषयों पर सत्र होंगे। 8 दिसंबर को ‘आयुर्वेद और स्वास्थ्य’ तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स’ पर विचार-विमर्श होगा, जबकि 9 दिसंबर को प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर सत्र आयोजित होंगे।