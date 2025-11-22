Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

वडोदरा : बिना टिकट 161 यात्रियों से वसूला 50 हजार का जुर्माना

अहमदाबाद-एकतानगर जनशताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से बिना टिकट यात्रा कर रहे 161 यात्रियों से 50 हजार रुपए से अधिक की राशि जुर्माना स्वरूप वसूल की गई।वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार 19 नवंबर को अहमदाबाद से

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Nov 22, 2025

अहमदाबाद-एकतानगर जनशताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच

वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से बिना टिकट यात्रा कर रहे 161 यात्रियों से 50 हजार रुपए से अधिक की राशि जुर्माना स्वरूप वसूल की गई।
वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार 19 नवंबर को अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में टिकटों की आकस्मिक जांच की गई।
टिकट जांच दल में वाणिज्य विभाग के मुख्य टिकट निरीक्षक पी के झा, रोशन लाल, एम एस चौहान, उप मुख्य टिकट निरीक्षक तेजकरन एवं मुख्य टिकट कलेक्टर ए के सिंह ने भाग लिया। आकस्मिक जांच के दौरान 161 यात्रियों को को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया। इन यात्रियों से जुर्माना स्वरुप 50 हजार रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई। यह राशि अब तक रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई जांच में सबसे अधिक आय है।

Published on:

22 Nov 2025 10:50 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा : बिना टिकट 161 यात्रियों से वसूला 50 हजार का जुर्माना

