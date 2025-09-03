वडोदरा : छापेमारी में 44 लाख से ज्यादा की शराब जब्त, 4 आरोपी फरार

वडोदरा. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने शहर के कपुराई थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 44.93 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की। इस दौरान 4 आरोपियों को फरार घोषित किया गया।

एसएमसी की टीम ने वडोदरा शहर में कपुराई थाना क्षेत्र में कपुराई चार रास्ता के पास एक भवन में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 44.93 लाख रुपए की शराब की 8231 बोतलें और 7 लाख रुपए के पिकअप वाहन सहित कुल 51.93 लाख रुपए का माल जब्त किया। टीम ने 4 आरोपियों को फरार घोषित किया। इनमें शराब प्राप्त करने वाला अज्ञात व्यक्ति, शराब की आपूर्ति करने वाला अज्ञात व्यक्ति, पिकअप का अज्ञात चालक और पिकअप का मालिक शामिल हैं।

इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। छापेमारी का नेतृत्व एसएमसी के पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआई) आर.जी. वसावा ने किया। कपुराई पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही वांछित आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर शराब तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच तेज कर दी गई है।