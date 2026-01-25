वडोदरा : बीसीए के कोटांबी स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल मैच के दौरान पार्किंग मेे आग से अफरातफरी

वडोदरा. शहर के पास बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के बड़ौदा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोटांबी में शनिवार रात को मैच के दौरान पार्किंग में अचानक आग लग गई।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु और दिल्ली कैपिटल की टीमों के बीच वूमैन प्रीमियर लीग 2026 (डब्ल्यूपीएल 2026) के मैच के उत्साह के बीच स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास स्थित पार्किंग क्षेत्र में अचानक आग लगी। इस कारण अफरातफरी मच गई।

पार्किंग में खड़े वाहनों में आग फैलने से बड़ा नुकसान हुआ। आग के कारण स्टेडियम के बाहर धुएं के गुबार दिखाई दिए, जिससे दर्शकों और स्टाफ में घबराहट फैल गई। जानकारी मिलते ही वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं मिली।