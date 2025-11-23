वडोदरा : युवक का दफनाया शव पांच दिन बाद कब्र से निकाला बाहर

वडोदरा. शहर के तांदलजा इलाके में मृत एक युवक का दफनाया शव पांच दिन बाद रविवार को कब्र से बाहर निकाला गया।
जानकारी के अनुसार, तांदलजा इलाके निवासी युवक इरशाद बंजारा के परिजनों ने आरोप लगाया है मृतक की पत्नी गुल बानू ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर पति की हत्या की। इस घटना में तीन बच्चों ने अपने पिता की छत्र-छाया खो दी।
हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने इस घटना को आकस्मिक मौत बताकर परिवार को अंधेरे में रखा। 19 नवंबर को इरशाद की अंतिम विधि प्राकृतिक मौत मानकर कर दी गई।
अंतिम विधि के बाद मृतक के परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने जांच शुरू की। इस दौरान मृतक का मोबाइल और कॉल डिटेल्स मिले, जिनसे खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि गुल बानू बार-बार एक विशेष नंबर पर तोसिफ से बातचीत करती थी। इसी संदेह के आधार पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया।
इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। रविवार को पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जेपी रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक महेश संगाडा तथा द्वितीय पुलिस निरीक्षक निलेश सोहागिया की उपस्थिति में युवक के शव को पांच दिन बाद कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तोसिफ और गुल बानू के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
