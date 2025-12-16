16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

वेरावल : औद्योगिक इकाइयों के साथ 270 करोड़ से अधिक के एमओयू

गिर सोमनाथ जिला स्तरीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस वेरावल. गिर सोमनाथ जिला स्तरीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस वेरावल में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ 270 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए।राज्य सरकार ने ‘विकसित भारत@2047’ के विजन को साकार करने के लिए चार अलग-अलग क्षेत्रों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 16, 2025

गिर सोमनाथ जिला स्तरीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

वेरावल. गिर सोमनाथ जिला स्तरीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस वेरावल में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ 270 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए।
राज्य सरकार ने ‘विकसित भारत@2047’ के विजन को साकार करने के लिए चार अलग-अलग क्षेत्रों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का आयोजन किया है। इसी क्रम में कच्छ-सौराष्ट्र रीजनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैगशिप इवेंट के रूप में वेरावल में जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई।
इस दौरान इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 250 करोड़, राइचुरा एनर्जी ने 10 करोड़ और अल फैजल ड्राई फिश ने 11 करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ 270 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
जिला पंचायत अध्यक्ष मंजुला मुछार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू की गई वाइब्रेंट समिट आज वैश्विक निवेश मंच बन चुकी है। गिर सोमनाथ जिले में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ के तहत मछली और केसर आम प्रमुख उत्पाद हैं। यहां 120 से अधिक औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं और नारियल उत्पादन में भी यह क्षेत्र अग्रणी है।
धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआइआर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) कुलदीप आर्या ने कहा कि 20 वर्षों में गुजरात उद्योगों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उन्होंने बताया कि टाटा समूह धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन करेगा।
कलक्टर एन.वी. उपाध्याय ने कहा कि जिले में मत्स्य पालन और कृषि उत्पादों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। विधायक विमल चुडासमा ने प्राकृतिक खेती को नया आयाम बताते हुए रोजगार सृजन की संभावना जताई।
कार्यक्रम में उद्यमिता, फ्रोजन फूड्स, सी-फूड प्रोसेसिंग, कृषि नीति, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और आइपीओ आदि विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1.07 लाख रुपए की सहायता वितरित की गई। हस्तकला, हथकरघा, फूड प्रोसेसिंग और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वेरावल : औद्योगिक इकाइयों के साथ 270 करोड़ से अधिक के एमओयू

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

ईमानदारी का परिचयः मनपा कर्मचारियों ने लौटाया 2.56 लाख का मंगलसूत्र, महिला हुई भावुक

AMC news
अहमदाबाद

सरदारनगर में मनपा की बड़ी कार्रवाई, कमल तालाब के आसपास 150 निर्माण ढहाए

150 Structures Demolished Around Kamal Lake
अहमदाबाद

स्नेहांजलि सोसाइटी विवादः मकान मालिकों को 22 तक खाली करने होंगे घर

Snehanjali Society Case
अहमदाबाद

साबरकांठा : तीन वाहनों की टक्कर में चार युवकों की मौत

अहमदाबाद

कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.