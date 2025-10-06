बिहार सांस्कृतिक मंडल के शिविर में स्वयंसेवकों ने किया रक्तदान

वडोदरा. बिहार सांस्कृतिक मंडल, वडोदरा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सामाजिक एवं मानवीय पहल में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया।

मंडल के महासचिव विधान झा ने बताया कि बिहार सांस्कृतिक मंडल हमेशा से ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ समाजसेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, यह शिविर समाज के लिए जीवनदायिनी योगदान साबित होगा।

इस अवसर पर ऋषि एफआइबीसी सोल्यूशंस ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत शिविर के आयोजन में सहयोग किया। झा ने बताया कि बिहार सांस्कृतिक मंडल ऐसे समाजोपयोगी आयोजनों के माध्यम से आने वाले समय में भी समाज के उत्थान और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करता रहेगा।