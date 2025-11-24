हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहेगी वही करेंगे : अंजली रूपाणी

राजकोट. भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा तथा प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर ने सोमवार को दिवंगत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निवास पर उनकी पत्नी अंजली रूपाणी और पुत्र ऋषभ से मुलाकात की।
बैठक के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि रूपाणी परिवार को एक बार फिर पार्टी के मुख्यधारा के साथ सक्रिय राजनीतिक जीवन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अंजली रूपाणी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक शुभेच्छा मुलाकात थी।
उन्होंने कहा कि दिवंगत विजय रूपाणी ने स्थानीय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संगठन के लिए जो काम किया, उससे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष पूरी तरह वाकिफ हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और पुरानी यादें ताजा कीं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या रूपाणी परिवार को फिर से सक्रिय करने को लेकर कोई चर्चा हुई? तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। भाजपा प्रवक्ता राजू ध्रुव ने कहा कि विजय रूपाणी गुजरात भाजपा के बड़े नेता और संघ के स्वयंसेवक रहे। इसलिए भाजपा नेताओं ने उनके परिवार से शुभेच्छा मुलाकात की। अंजली रूपाणी तो पहले से ही सक्रिय हैं, वे पार्टी की आधारभूत कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की अग्रणी नेता हैं।
हालांकि बंद कमरे में हुई बैठक में हुई बातचीत भले ही गोपनीय हो, लेकिन यह मुलाकात चर्चा का विषय बन चुकी है।
राजकोट सहित राज्य की मनपा के चुनावों में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता सौराष्ट्र जोन का दौरा कर शहर-जिला नेताओं को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में संतोष, विश्वकर्मा और रत्नाकर सहित कई नेता सोमवार सुबह हिरासर एयरपोर्ट पर पहुंचे। रूपाणी परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने राजकोट के भाजपा कार्यालय में सौराष्ट्र जोन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें संगठनात्मक, अब तक हुए कार्यक्रमों, आगामी कार्यक्रमों और मुख्य रूप से एसआइआर समेत अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
