हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहेगी वही करेंगे : अंजली रूपाणी

राजकोट. भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा तथा प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर ने सोमवार को दिवंगत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निवास पर उनकी पत्नी अंजली रूपाणी और पुत्र ऋषभ से मुलाकात की।

बैठक के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि रूपाणी परिवार को एक बार फिर पार्टी के मुख्यधारा के साथ सक्रिय राजनीतिक जीवन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अंजली रूपाणी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक शुभेच्छा मुलाकात थी।

उन्होंने कहा कि दिवंगत विजय रूपाणी ने स्थानीय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संगठन के लिए जो काम किया, उससे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष पूरी तरह वाकिफ हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और पुरानी यादें ताजा कीं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या रूपाणी परिवार को फिर से सक्रिय करने को लेकर कोई चर्चा हुई? तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। भाजपा प्रवक्ता राजू ध्रुव ने कहा कि विजय रूपाणी गुजरात भाजपा के बड़े नेता और संघ के स्वयंसेवक रहे। इसलिए भाजपा नेताओं ने उनके परिवार से शुभेच्छा मुलाकात की। अंजली रूपाणी तो पहले से ही सक्रिय हैं, वे पार्टी की आधारभूत कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की अग्रणी नेता हैं।

हालांकि बंद कमरे में हुई बैठक में हुई बातचीत भले ही गोपनीय हो, लेकिन यह मुलाकात चर्चा का विषय बन चुकी है।