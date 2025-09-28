पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा को चलाएगी त्योहार स्पेशल 4 ट्रेनें

वडोदरा. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल 4 ट्रेनें चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (नं. 09023) 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से शाम 4.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12.30 बजे सांगानेर पहुंचेगी। इसी प्रकार, सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (नं. 09024) 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सांगानेर से शाम 4.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11.15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, चौमहला, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर और एसी 3 टियर (इकोनॉमी) कोच होंगे।

इंदौर-खड़की साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09324) 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 11.15 बजे इंदौर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 3.10 बजे खड़की पहुंचेगी। इसी प्रकार, खड़की-इंदौर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09323) 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार सुबह 5.10 बजे खड़की से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 11.55 बजे इंदौर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, वसई रोड, कल्याण और लोनावला स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में एसी-2 टियर और एसी-3 टियर कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09095) 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 5.30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार, अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (नं. 09096) 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तकप्रत्येक गुरुवार को अयोध्या कैंट से रात 9 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, दाहोद, मेघनगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09097) 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से रात 9.50 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को रात 12.30 बजे लुधियाना जंक्शन पहुंचेगी। इसी प्रकार, लुधियाना जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 9098) 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को लुधियाना जंक्शन से सुबह 4 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, मथुरा जं., नई दिल्ली, पानीपत और अम्बाला स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) क्लास कोच होंगे।