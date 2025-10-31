एकता परेड का नेतृत्व करने वाली महिला आईपीएस सुमन ने कहा- यादगार अनुभव, एक माह से की तैयारी

Ahmedabad. सरदार वल्लभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नर्मदा जिले के केवडिया कोलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गणतंत्र दिवस की तर्ज पर भव्य एकता परेड आयोजित की गई। इस परेड का नेतृत्व राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी की मूल निवासी और गुजरात कैडर की महिला आइपीएस अधिकारी सुमन नाला ने किया।
उन्होेंने बताया कि उनके लिए एकता दिवस परेड का नेतृत्व करना एक यादगार अनुभव रहा। वे पहली बार ऐसी बड़ी और भव्य परेड़ का नेतृत्व कर रही थीं। इसके लिए वे एक महीने से तैयारी का सिलसिला जारी था। 20 से ज्यादा दिनों तक गांधीनगर और फिर 10 दिनों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सुबह-शाम इसकी तैयारी में लगी थीं। इस परेड में न सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि पूरे देश से राज्य पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की टुकडि़यां आई थीं। सुमन फिलहाल गांधीनगर में पुलिस अधीक्षक (तकनीकी सेवाएं व एससीआरबी) पद पर कार्यरत हैं।
एकता दिवस परेड में शपथ परेड का नेतृत्व गुजरात कैडर की 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमरन भारद्वाज ने किया। वे हरियाणा की मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि यह काफी अच्छा अनुभव रहा। इसके लिए हम काफी समय से तैयारी कर रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी के लिए सपना होता है कि वह किसी भी स्तर पर देश में नेतृत्व करे। मैंने अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने सलामी दे रही थी। इतनी बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की शपथ परेड की अगुवाई पहली बार की।
इससे पहले एनसीसी में यूनिट स्तर पर और नवसारी जिले में गणतंत्र दिवस समारोह में जिला स्तरीय समारोह में उन्हें ऐसे नेतृत्व का मौका मिला था। वे फिलहाल राजकोट जिले के धोराजी में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं।
