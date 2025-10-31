एकता परेड का नेतृत्व करने वाली महिला आईपीएस सुमन ने कहा- यादगार अनुभव, एक माह से की तैयारी

उन्होेंने बताया कि उनके लिए एकता दिवस परेड का नेतृत्व करना एक यादगार अनुभव रहा। वे पहली बार ऐसी बड़ी और भव्य परेड़ का नेतृत्व कर रही थीं। इसके लिए वे एक महीने से तैयारी का सिलसिला जारी था। 20 से ज्यादा दिनों तक गांधीनगर और फिर 10 दिनों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सुबह-शाम इसकी तैयारी में लगी थीं। इस परेड में न सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि पूरे देश से राज्य पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की टुकडि़यां आई थीं। सुमन फिलहाल गांधीनगर में पुलिस अधीक्षक (तकनीकी सेवाएं व एससीआरबी) पद पर कार्यरत हैं।