फैशन शो, नृत्य प्रतियोगिता व नाटक में महिलाओं ने दिखाई प्रतिभा

अहमदाबाद. श्री अग्रवाल महिला विकास महासभा के तत्वावधान में अंबाजी अग्रवाल महिला मंडल की ओर से अंबाजी में बैठक मधुरिका 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फैशन शो, नृत्य प्रतियोगिता, नाटक आदि कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई।

दीप प्रज्वलन और श्री अग्रसेन महाराज की आरती से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि उषा अग्रवाल थीं। उनकी ओर से चलाए गए श्री शक्ति सेवा केंद्र के बारे में विशेष चर्चा की गई। केंद्र की ओर से अंबाजी के आस-पास के गांवों के भीग मांगने वाले 200 से ज्यादा अनाथ और गरीब बच्चों को किताबें, सहारा और छत देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में 100 से ज्यादा गरीब-आदिवासी परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए।

कन्याओं की ओर से प्रस्तुत नवदुर्गा के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। माता के अनेकों रूप के दर्शन से सभी भाव-विभोर हो उठे। बड़ी उम्र में शादी करने से होनी वाली तकलीफों पर भी नाटक अयोजित किया गया। सिंगल फैशन शो, जोड़ी फैशन शो, कृष्ण लीला पर नाटक और नृत्य प्रतियोगिता ने सभी का मनोरंजन किया। सभी प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को ट्रॉफी और भाग लेने वाली महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरुषों में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अग्रवाल विकास महासभा के मुख्य संरक्षक पोपटलाल अग्रवाल, संरक्षक गिरीश जिंदल, अध्यक्ष दिनेश गर्ग, महामंत्री संजीव अग्रवाल, अंबाजी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल और युवा मंडल के मंत्री अंकित अग्रवाल भी उपस्थित थे। महिला महासभा की संरक्षक नीलम शाह, मंजू जिंदल, नई अध्यक्ष नीलू शाह, महामंत्री पायल बिंदल, अंबाजी महिला मंडल की अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल भी उपस्थित रहीं।

महासभा की ओर से नवरचित महिला शाखा और सभी इकाइयों की महिलाओं ने बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य प्रबंधन हर्षद अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, आयुषी अग्रवाल एवं समस्त युवा मंडल की ओर से किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रवाल महिला समाज, युवा मंडल और समस्त अग्रवाल समाज की ओर से योगदान दिया गया।