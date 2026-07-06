‘जाति, समुदाय, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर ही विकसित भारत का निर्माण संभव’

आणंद. जिले के नापा स्थित आदर्श शैक्षणिक संकुल में ‘विकसित भारत @2047 के निर्माण में एकता, सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसमें विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. डॉ. शाहिद अख्तर ने कहा कि जाति, समुदाय और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। देश भर की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में लगभग 68.4 प्रतिशत विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, जबकि 31.6 प्रतिशत विद्यार्थी अन्य समुदायों के हैं। उन्होंने कहा कि यही भारत की वास्तविक शक्ति और विविधता में एकता का परिचायक है। आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति में इंसानियत होना आवश्यक है। एक अच्छा इंसान बनना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को कट्टरता और नफरत से बचाकर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द की ओर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से अपील की कि विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के संस्कार भी विकसित करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में सभी धर्मों एवं समुदायों के त्योहार मिल-जुलकर मनाए जाएं तथा विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए।