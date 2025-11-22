Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई-बसों का संचालन, करोड़ों की लागत से हो रहा तैयार, सड़कें भी होगी चौड़ी

Ajmer Good News: अजमेर जिले में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए नौसर स्थित बस स्टैंड को 100 ई-बसों के संचालन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह डिपो शहर में बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा देगा।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 22, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

100 Electric Bus Update: नौसर स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां ई बसों अनुसार नए शेड डेवलप किए जाएंगे। माकड़वाली चौराहा स्थित फल-सब्जी मंडी को शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका निरीक्षण किया।

देवनानी ने बताया कि नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में अजमेर के लिए 30 इलेक्ट्रिक बस संचालन की घोषणा की थी। इन्हें बढ़ाकर 50 किया गया है। ई-बस सेवा से बांदरसिंदरी से नसीराबाद और शहर का बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। निगम अभियंताओं को सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल पैनल निर्माण तथा 33 केवी एवं 11 केवी प्रसारण लाइन से जुड़े कार्य जल्द करने को कहा है। मार्च तक बस संचालन शुरू करने की योजना है।

खुदरा विक्रेताओं को लाभ

उन्होंने कहा कि माकड़वाली चौराहा स्थित फल-सब्जी मंडी को शुरू करने के लिए प्रयास होंगे। इससे क्षेत्र के लोगों एवं खुदरा विक्रेताओं को आसानी होगी। खेल स्टेडियम निर्माण के टेंडर तथा कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सिंचाई विभाग को आनासागर एवं वरूण सागर को गहरा करने के लिए मिट्टी निकालने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है। इस दौरान जिला कलक्टर लोकबंधु, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के, नगर निगम आयुक्त देशलदान मौजूद रहे।

चौड़ी होगी सड़क

देवनानी ने महावीर सर्किल से आगरा गेट तक सड़क चौड़ी करने के लिए बीएसएनएल एवं डाक विभाग से संपर्क कर कार्रवाई शुरू करने को कहा। चामुंडा माता मंदिर पर रोप-वे के लिए संबंधित फर्मों से चर्चा करने, बोराज तालाब की दीवार एवं डीएमएफटी फंड से होने वाले कार्यों पर कार्रवाई, एलीवेटेड रोड के नीचे दोपहिया वाहनों की पार्किंग, मित्तल हॉस्पीटल से टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे तक डिवाडर की समीक्षा करने का कहा।

नगर निगम के डंपरों से हुई दुर्घटना के मामले में कार्रवाई करने, वरूण सागर व चौरसियावास तालाब का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, शास्त्री नगर रोड चौड़ी करने, शहर की ड्रेनेज सुधार की डीपीआर पर भी चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें

कोटा में फिर गरजा केडीए का बुलडोजर, निर्माणाधीन मकान ढहाए गए, 38 बीघा जमीन पर कटी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
कोटा
KDA Action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई-बसों का संचालन, करोड़ों की लागत से हो रहा तैयार, सड़कें भी होगी चौड़ी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ा भारी, 17 दिन में गए 46.38 लाख रुपए

Stock Market
अजमेर

Ajmer: 5वीं क्लास की बच्ची ने किया सुसाइड, 12 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर लौटी थी घर

अजमेर

PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी बोले- दुनिया का सबसे सफल किसान समर्थन कार्यक्रम

PM Kisan Yojana 21st installment released
अजमेर

Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव

अजमेर

राजपुताना में नसीराबाद से सबसे पहले हुआ आजादी की बगावत का शंखनाद; आजाद हिंद सेना से था विशेष नाता

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.