राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई-बसों का संचालन, करोड़ों की लागत से हो रहा तैयार, सड़कें भी होगी चौड़ी

देवनानी ने बताया कि नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में अजमेर के लिए 30 इलेक्ट्रिक बस संचालन की घोषणा की थी। इन्हें बढ़ाकर 50 किया गया है। ई-बस सेवा से बांदरसिंदरी से नसीराबाद और शहर का बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। निगम अभियंताओं को सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल पैनल निर्माण तथा 33 केवी एवं 11 केवी प्रसारण लाइन से जुड़े कार्य जल्द करने को कहा है। मार्च तक बस संचालन शुरू करने की योजना है।