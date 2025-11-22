राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई-बसों का संचालन, करोड़ों की लागत से हो रहा तैयार, सड़कें भी होगी चौड़ी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
100 Electric Bus Update: नौसर स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां ई बसों अनुसार नए शेड डेवलप किए जाएंगे। माकड़वाली चौराहा स्थित फल-सब्जी मंडी को शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका निरीक्षण किया।
देवनानी ने बताया कि नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में अजमेर के लिए 30 इलेक्ट्रिक बस संचालन की घोषणा की थी। इन्हें बढ़ाकर 50 किया गया है। ई-बस सेवा से बांदरसिंदरी से नसीराबाद और शहर का बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। निगम अभियंताओं को सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल पैनल निर्माण तथा 33 केवी एवं 11 केवी प्रसारण लाइन से जुड़े कार्य जल्द करने को कहा है। मार्च तक बस संचालन शुरू करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि माकड़वाली चौराहा स्थित फल-सब्जी मंडी को शुरू करने के लिए प्रयास होंगे। इससे क्षेत्र के लोगों एवं खुदरा विक्रेताओं को आसानी होगी। खेल स्टेडियम निर्माण के टेंडर तथा कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सिंचाई विभाग को आनासागर एवं वरूण सागर को गहरा करने के लिए मिट्टी निकालने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है। इस दौरान जिला कलक्टर लोकबंधु, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के, नगर निगम आयुक्त देशलदान मौजूद रहे।
देवनानी ने महावीर सर्किल से आगरा गेट तक सड़क चौड़ी करने के लिए बीएसएनएल एवं डाक विभाग से संपर्क कर कार्रवाई शुरू करने को कहा। चामुंडा माता मंदिर पर रोप-वे के लिए संबंधित फर्मों से चर्चा करने, बोराज तालाब की दीवार एवं डीएमएफटी फंड से होने वाले कार्यों पर कार्रवाई, एलीवेटेड रोड के नीचे दोपहिया वाहनों की पार्किंग, मित्तल हॉस्पीटल से टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे तक डिवाडर की समीक्षा करने का कहा।
नगर निगम के डंपरों से हुई दुर्घटना के मामले में कार्रवाई करने, वरूण सागर व चौरसियावास तालाब का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, शास्त्री नगर रोड चौड़ी करने, शहर की ड्रेनेज सुधार की डीपीआर पर भी चर्चा हुई।
