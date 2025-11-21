कोटा में फिर गरजा केडीए का बुलडोजर, निर्माणाधीन मकान ढहाए गए, 38 बीघा जमीन पर कटी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवंतिका पार्क में अवैध निर्माण हटाने के दौरान वहां मौजूद लोगों को गैर-अनुमोदित कॉलोनियों में भूखंड न खरीदने के लिए समझाया गया। कॉलोनाइजर्स को केडीए की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की बिक्री या विकास कार्य नहीं करवाने के निर्देश दिए। कार्रवाई में केडीए तहसीलदार हिम्मत सिंह राव, भू-अभिलेख निरीक्षक विवेक पाल सिंह, हरिश्चंद्र प्रजापति, केडीए थाना अधिकारी सत्यनारायण मीणा समेत अतिक्रमण दस्ता शामिल रहा।