Crime News-दो माह पहले बंगाल से अगवा 13 वर्षीय बालिका अजमेर में मिली

जानकारी अनुसार पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर थाना क्षेत्र से दो माह पूर्व 13 साल की एक नाबालिग बालिका के अपहरण की घटना ने उसके परिजनों को असहाय बना दिया। मामला गंभीर होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मिशन मुक्ति फाउंडेशन को प्रकरण में कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्रकुमार सिंह ने बालिका की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। इस दौरान आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कभी बंगाल, कभी बिहार, तो कभी मुंबई। कई दिनों की निगरानी के बाद उसकी लोकेशन पहली बार अजमेर और फिर मुंबई में दिखाई दी, लेकिन टीम के रवाना होने से पहले ही वह अचानक फिर से अजमेर पहुंच गया।