नवसृजन में 25 फिल्मी संगीतकारों ने की गीत-संगीत की जुगलबंदी

समारोह में डॉ. रमेश अग्रवाल ने मुझको इस रात की तन्हाई में..., डॉ. रविराज सिंह ने मेरे दिल ने तड़प के..., ऋचा राठौड़ ने शोख नजर की बिजलियां..., जयपुर के राजेश शर्मा ने यहां-वहां सारे शहर में तेरा राज है..., निहारिका ने अकेले हैं..., ललित चतुर्वेदी ने आने वाला पल..., रविन्द्र जैन ने आने से जिसके..., राजीव सक्सैना ने जनम-जनम का साथ है..., नरेंद्र जैन ने गंगा तेरा पानी अमृत..., मुकेश परिहार ने संसार है इक नदिया..., सतीश विजयवर्गीय ने लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष..., मूमल परिहार ने क्यूं जिंदगी की राह में..., भारती सोनी ने नींद चुराए, चैन चुराए..., डॉ. रजनीश-हृदयांशी चारण ने जब कोई बात बिगड़ जाए..., विवेक पारीक ने ये जमीं गा रही है... आदि सदाबहार गीत पेश किए।