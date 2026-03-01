शिक्षा, सादगी व सेवा का संगम, ‘पंडित’ रामस्वरूप का जीवन

शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। बीएड और एमएड कॉलेजों में उन्होंने सैकड़ों व्याख्यान दिए। उन्होंने ‘रसोई में दवाई’ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अनाज, फल, फूल, दाल, मसाले और सब्जियों के माध्यम से बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 5000 से अधिक हस्तलिखित पृष्ठों का संकलन किया, जिनमें विश्व शांति और भारत-पाक जनकष्ट निवारण जैसे विषय प्रमुख हैं। उनके विभिन्न विषयों पर लगभग 200 से 250 निबंध प्रकाशित हो चुके हैं।