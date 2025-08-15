Active Policing-बाइक चोर गिरोह के तीन गुर्गे को 24 घंटे में किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष निगरानी अभियान में अलवरगेट थाने में 13 अगस्त को दर्ज करवाई गई दुपहिया वाहन चोरी के मामले में ब्यावर टॉडगढ़ सरूपा निवासी विरेन्द्र सिंह रावत(23), राजसमन्द भीम बरार बिछुदड़ा डाबला बाडि़या निवासी शिवसिंह रावत(24) और टॉडगढ़ पालड़ी बड़ा खेड़ा निवासी हरीश सिंह रावत(21) को गिरफ्तार किया।पुलिस ने 24 घंटे में धरदबोचा