Active Policing-बाइक चोर गिरोह के तीन गुर्गे को 24 घंटे में किया गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). अलवर गेट थाना पुलिस ने घर के बाहर से बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर गैंग के तीन आरोपियों को 24 घंटे में धरदबोचा। पुलिस ने आरोपी से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस आरोपी से वाहन चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में पड़ताल में जुटी है।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष निगरानी अभियान में अलवरगेट थाने में 13 अगस्त को दर्ज करवाई गई दुपहिया वाहन चोरी के मामले में ब्यावर टॉडगढ़ सरूपा निवासी विरेन्द्र सिंह रावत(23), राजसमन्द भीम बरार बिछुदड़ा डाबला बाडि़या निवासी शिवसिंह रावत(24) और टॉडगढ़ पालड़ी बड़ा खेड़ा निवासी हरीश सिंह रावत(21) को गिरफ्तार किया।पुलिस ने 24 घंटे में धरदबोचा
एसपी ने बताया कि 13 अगस्त को अलवर गेट नगरा गोपालगंज रोड निवासी शिव कुमार ने रिपोर्ट दी कि 12 अगस्त की रात को उसने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की। सुबह जाग होने पर बाइक नहीं मिली। अज्ञात चोर घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले गए। पुलिस ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू किया।सीसीटीवी से मिली कामयाबी
एसपी ने बताया कि वाहन चोरी मामले में सक्रिय हुई अलवर गेट थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू की। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बाइक चोरी के आरोपी व उसके सहयोगी को ब्यावर टाटगढ, भीम और राजसमंद से गिरफ्तार किया।लत पूरी करने के लिए चोरी
पुलिस पड़ताल में आया कि तीनों आरोपी नशे की लत के आदि है। आरोपी नशे की लत को पूरी करने व महंगी बाइक चलाने की इच्छापूर्ति के लिए कीमती बाइक चोरी की वारदातें को अंजाम देते है। कार्रवाई में थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जाखड़, हैडकांस्टेबल रामगिरी, श्याम सिंह, सिपाही अब्दलु रहीम, धर्मेन्द्र, नारायण, हेमराज और मांगलियावास थाने का सिपाही हेमराज शामिल है।