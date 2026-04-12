Amrit Bharat Scheme: 146 साल बाद नए लुक में नजर आने लगा राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन, करोड़ों की लागत से बदल रही तस्वीर

Beawar Railway Station: ब्यावर शहर का रेलवे स्टेशन करीब 146 साल बाद नए भवन से संचालित होगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि निर्धारित समय निकलने के बावजूद काम अब तक पूरा नहीं हो सका है और इसकी गति धीमी बनी हुई है। करीब 15.55 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे इस पुनर्विकास कार्य में स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। वर्तमान में स्टेशन भवन के अंदर रंग-रोगन सहित कई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।