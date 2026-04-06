रेत में संवेदनाओं की सजीव तस्वीरें रच रहे अजय

अजय ने बताया कि पुष्कर क्षेत्र में गुलाब की खेती होती है। मां जब खेत में फूल तोड़तीं तो वे खेत में रेत से कलाकृति बनाने में मशगूल रहते। जहां अन्य बच्चे खेल-खेल में मिट्टी को बिखेर देते, वहीं अजय उसी मिट्टी और रेत से आकृतियां बनाते। धीरे-धीरे यही शौक उनकी पहचान बन गया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने खुद ही सैंड आर्ट की बारीकियां सीखीं। निरंतर अभ्यास से यह उनकी पहचान बन चुकी है। वे अब तक 1000 से अधिक सेंड आर्ट कलाकृतियां बना चुके हैं, जिनमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, लोकदेवता वीर तेजाजी, राम मंदिर, हवा महल तथा राजस्थान की कला-संस्कृति पर आधारित रचनाएं शामिल हैं। इस कला में रेत, पानी, हाथों के कौशल, लकड़ी के औजार, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही उपयुक्त स्थान और वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।