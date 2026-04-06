ईमानदारी की मिसाल: अजमेर पुलिस के जवान ने ऑटो चालक का 30 हजार रुपयों से भरा बैग लौटाया, SP ने किया पुरस्कृत

एप के जरिए आरसी नंबर से वाहन स्वामी की पूरी जानकारी निकाली और तुरंत टैम्पो चालक महेन्द्र भाटी से संपर्क किया। सत्यापन के बाद, पूरी नकदी और सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से चालक को सुपुर्द कर दिए गए। अपना खोया हुआ बैग और मेहनत की कमाई वापस पाकर गरीब चालक की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उसने पुलिस का तहे दिल से आभार जताया।