Ajmer News: फूड पॉइजनिंग का ‘कहर’ : 20 वर्षीय युवती की मौत, एक ही परिवार के 7 लोग बीमार

जानकारी के अनुसार ब्यावर के सेंदड़ा रोड स्थित सांईनाथनगर निवासी रूपचंद (68), उनकी पत्नी भंवरी देवी (64), दामाद अर्जुन (45), उसकी पत्नी पुष्पा (40), रोहित (22), हिना (20), चंचल (16) और मयंक (13) की शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन और पड़ोसियों की मदद से सभी को राजकीय अमृतकौर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान हिना (20) ने दम तोड़ दिया। गंभीर हालत को देखते हुए अन्य 7 सदस्यों को देर रात अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया।