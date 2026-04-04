RPSC SI Exam: परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बंद रहेंगे ई-मित्र, ड्रेस कोड लागू; नहीं ला सकेंगे ये सामग्री

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से लैस महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।