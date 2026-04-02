Govt Job Exam: अप्रेल में 2396 सरकारी पदों के लिए होगी परीक्षाएं, 10 लाख अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत, जानिए पूरा शेड्यूल

RPSC के भर्ती कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 16 विभागों में कुल 12,294 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। आयोग ने 26 अप्रेल , 3 मई, 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर की तिथियां भी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं। प्रदेशभर में 500 से 800 परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।