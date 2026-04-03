Smart City: राजस्थान के इस शहर में रिंग रोड से बदलेगी तस्वीर, 892 करोड़ रुपए होंगे खर्च

इस दौरान देवनानी ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव और उससे उत्पन्न समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बताया कि अजमेर धार्मिक, प्रशासनिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। यहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित होने के कारण सालभर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इसके अलावा, शहर में विभिन्न विभागों के मुख्यालय होने से भी दैनिक आवागमन का दबाव लगातार बढ़ रहा है ।