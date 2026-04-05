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Rajasthan SI Exam: RPSC सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज से, केंद्र पर पहुंचने से पहले पढ़ लें काम की खबर

Rajasthan SI Exam: RPSC की सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2025 आज से प्रदेश के 26 जिलों शुरू होगी। सिख धर्म के अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण और पगड़ी के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। एग्जाम से पहले पढ़ें जरूरी खबर।

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अजमेर

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Kamal Mishra

Apr 05, 2026

RPSC SI Exam

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की पर्ची चिपकाते परीक्षक (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2025 रविवार से शुरू होगी। केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे एवं ई-मित्र बंद रहेंगे। परीक्षा में ड्रेस कोड लागू होगा। केंद्रों पर रियल टाइम डेट एवं स्टैम्प वीडियोग्राफी होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 5 और 6 अप्रेल सुबह 11 से दोपहर 1 बजे हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर होंगे।

राज्य के 26 जिला और 15 उपखंड मुख्यालयों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके लिए 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। केंद्रों में मोबाइल सहित अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होगा। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से लैस महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

परीक्षा अधिनियम लागू

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच होगी।

ब्लूटूथ से नकल पर नजर

केंद्रों पर जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस की पहचान हो सकेगी। पिछली परीक्षा में नकल और पेपरलीक के आरोपियों, स्थायी एवं अस्थायी रूप से डिबार किए गए अभ्यर्थियों पर निगरानी रहेगी।

रियल टाइम डेट एवं स्टैम्प वीडियोग्राफी

केंद्रों पर रियल टाइम डेट और टाइम स्टैम्प वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। परीक्षा के दौरान प्रत्येक गतिविधि का सटीक समय और तारीख वीडियो फुटेज पर ही अंकित करनी होगी।

यह होगा ड्रेस कोड

पुरुष : आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता और पेंट-पायजामा, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आ सकेंगे।

महिला : सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज और साधारण रबर बैंड पहनकर आ सकेंगी।

ये सामग्री नहीं ला सकेंगे

आभूषण, घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, टोपी और स्कार्फ और अन्य सामान। सिख धर्म के अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण और पगड़ी के साथ प्रवेश कर सकेंगे।

किस जिले में कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा?

जिलापरीक्षा केंद्रअभ्यर्थी
अजमेर6420 हजार
अलवर6417 हजार
बांसवाड़ा217 हजार
ब्यावर113 हजार
भरतपुर7221 हजार
भीलवाड़ा257 हजार
बीकानेर4815 हजार
बूंदी226 हजार
चूरू308 हजार
दौसा243 हजार
धौलपुर164 हजार
डीडवाना-कुचामन239 हजार
डूंगरपुर196 हजार
हनुमानगढ़4011 हजार
जयपुर19974 हजार
झुंझुनूं4615 हजार
जोधपुर11135 हजार
कोटा6318 हजार
कोटपुतली-बहरोड़237 हजार
नागौर185 हजार
पाली185 हजार
सवाई माधोपुर298 हजार
सीकर3712 हजार
टोंक249 हजार
उदयपुर3733 हजार

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Published on:

05 Apr 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan SI Exam: RPSC सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज से, केंद्र पर पहुंचने से पहले पढ़ लें काम की खबर

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