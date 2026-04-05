Rajasthan SI Exam: RPSC सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज से, केंद्र पर पहुंचने से पहले पढ़ लें काम की खबर

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2025 रविवार से शुरू होगी। केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे एवं ई-मित्र बंद रहेंगे। परीक्षा में ड्रेस कोड लागू होगा। केंद्रों पर रियल टाइम डेट एवं स्टैम्प वीडियोग्राफी होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 5 और 6 अप्रेल सुबह 11 से दोपहर 1 बजे हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर होंगे।