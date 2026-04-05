Rajasthan SI Exam: RPSC सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आज से, केंद्र पर पहुंचने से पहले पढ़ लें काम की खबर

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की पर्ची चिपकाते परीक्षक (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2025 रविवार से शुरू होगी। केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे एवं ई-मित्र बंद रहेंगे। परीक्षा में ड्रेस कोड लागू होगा। केंद्रों पर रियल टाइम डेट एवं स्टैम्प वीडियोग्राफी होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 5 और 6 अप्रेल सुबह 11 से दोपहर 1 बजे हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर होंगे।
राज्य के 26 जिला और 15 उपखंड मुख्यालयों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके लिए 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। केंद्रों में मोबाइल सहित अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होगा। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से लैस महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच होगी।
केंद्रों पर जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस की पहचान हो सकेगी। पिछली परीक्षा में नकल और पेपरलीक के आरोपियों, स्थायी एवं अस्थायी रूप से डिबार किए गए अभ्यर्थियों पर निगरानी रहेगी।
केंद्रों पर रियल टाइम डेट और टाइम स्टैम्प वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। परीक्षा के दौरान प्रत्येक गतिविधि का सटीक समय और तारीख वीडियो फुटेज पर ही अंकित करनी होगी।
पुरुष : आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता और पेंट-पायजामा, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आ सकेंगे।
महिला : सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज और साधारण रबर बैंड पहनकर आ सकेंगी।
आभूषण, घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, टोपी और स्कार्फ और अन्य सामान। सिख धर्म के अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण और पगड़ी के साथ प्रवेश कर सकेंगे।
|जिला
|परीक्षा केंद्र
|अभ्यर्थी
|अजमेर
|64
|20 हजार
|अलवर
|64
|17 हजार
|बांसवाड़ा
|21
|7 हजार
|ब्यावर
|11
|3 हजार
|भरतपुर
|72
|21 हजार
|भीलवाड़ा
|25
|7 हजार
|बीकानेर
|48
|15 हजार
|बूंदी
|22
|6 हजार
|चूरू
|30
|8 हजार
|दौसा
|24
|3 हजार
|धौलपुर
|16
|4 हजार
|डीडवाना-कुचामन
|23
|9 हजार
|डूंगरपुर
|19
|6 हजार
|हनुमानगढ़
|40
|11 हजार
|जयपुर
|199
|74 हजार
|झुंझुनूं
|46
|15 हजार
|जोधपुर
|111
|35 हजार
|कोटा
|63
|18 हजार
|कोटपुतली-बहरोड़
|23
|7 हजार
|नागौर
|18
|5 हजार
|पाली
|18
|5 हजार
|सवाई माधोपुर
|29
|8 हजार
|सीकर
|37
|12 हजार
|टोंक
|24
|9 हजार
|उदयपुर
|37
|33 हजार
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