RPSC SI Exam: पहले दिन 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, पहली बार कान-दांत में ब्लूटूथ डिवाइस की हुई जांच

हिंदी विषय की परीक्षा में कुल पंजीकृत 3 लाख 85 हजार 20 अभ्यर्थियों में से 2 लाख 32 हजार 470 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1 लाख 52 हजार 550 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। हिंदी में कुल उपस्थिति 60.38 प्रतिशत रही। इसी तरह जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर में कुल पंजीकृत 3 लाख 85 हजार 20 अभ्यर्थियों में से 2 लाख 30 हजार 863 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। इस दौरान 1 लाख 54 हजार 157 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस पेपर में कुल उपस्थिति 59.96 प्रतिशत रही।