RPSC SI Exam: पहले दिन 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, पहली बार कान-दांत में ब्लूटूथ डिवाइस की हुई जांच

कान और दांत की जांच करते पुलिसकर्मी (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सब इंस्पेक्टर (एसआई) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा रविवार से शुरू हुई। राज्य के सभी शहरों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को केंद्रों में प्रवेश मिला। पहली बार कानों में ब्लूटूथ और दांतों में भी डिवाइस छुपे होने को लेकर गहन जांच की गई। पहले ही दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं कुछ छात्र पहली पारी की परीक्षा दिए, लेकिन दूसरी पारी में अनुपस्थित रहे।
केंद्रों के आसपास 100 मीटर दायरे में ई-मित्र और कियोस्क बंद रहे। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने निगरानी रखी। मोबाइल सहित किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। सोमवार को भी दोनों पारियों में इन्हीं विषयों के पेपर होंगे।
हिंदी विषय की परीक्षा में कुल पंजीकृत 3 लाख 85 हजार 20 अभ्यर्थियों में से 2 लाख 32 हजार 470 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1 लाख 52 हजार 550 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। हिंदी में कुल उपस्थिति 60.38 प्रतिशत रही। इसी तरह जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर में कुल पंजीकृत 3 लाख 85 हजार 20 अभ्यर्थियों में से 2 लाख 30 हजार 863 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। इस दौरान 1 लाख 54 हजार 157 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस पेपर में कुल उपस्थिति 59.96 प्रतिशत रही।
हिंदी विषय के पेपर में अजमेर में सबसे कम उपस्थिति 54.42 प्रतिशत रही, वहीं बूंदी में सर्वाधिक उपस्थिति 71.22 प्रतिशत रही। इसी तरह जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के पेपर में अजमेर में 54.10 प्रतिशत अनुपस्थिति रही और बूंदी में सर्वाधिक उपस्थिति 70.88 प्रतिशत रही।
सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का पेपर हुआ। आरपीएससी सचिव सहित जिला कलक्टर, एसपी, उपखंड अधिकारियों और अन्य अफसरों ने केंद्रों का निरीक्षण किया।
केंद्रों पर अभ्यर्थियों के टी-शर्ट के बटन, पॉकेट चेन के हुक, कलावा-धागा कैंची से काटा। फुल स्लीव्ज शर्ट पहनकर पहुंचे अभ्यर्थियों को नियान में परीक्षा देनी पड़ी। सभी केंद्रों में अभ्यर्थियों के जूते कमरों के बाहर उतरवाए गए। कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं मिली।
|जिला
|उपस्थित
|अनुपस्थित
|उपस्थित %
|अजमेर
|10993
|9207
|54.42
|बूंदी
|4541
|1835
|71.22
|अलवर
|10782
|7104
|60.28
|बांसवाड़ा
|5029
|2076
|70.78
|ब्यावर
|2294
|1068
|68.23
|भरतपुर
|13650
|7408
|64.82
|भीलवाड़ा
|5290
|2374
|69.02
|बीकानेर
|9278
|6139
|60.18
|चूरू
|5045
|3875
|56.56
|दौसा
|5569
|3249
|63.15
|धौलपुर
|3055
|1372
|69.01
|डीडवाना-कुचामन
|5795
|3551
|62.01
|डूंगरपुर
|4761
|2047
|69.93
|हनुमानगढ़
|7227
|4487
|61.70
|जयपुर
|41915
|32940
|55.99
|झुंझुनूं
|8426
|6720
|55.63
|जोधपुर
|21767
|13716
|61.34
|कोटा
|11878
|6719
|63.87
|कोटपूतली-बहरोड़
|4827
|2969
|61.92
|नागौर
|3254
|2194
|59.73
|पाली
|3808
|1951
|66.12
|सवाईमाधोपुर
|5346
|3125
|63.11
|सीकर
|7007
|4988
|58.42
|श्रीगंगानगर
|6200
|3571
|63.45
|टोंक
|6392
|3049
|67.70
|उदयपुर
|18223
|14934
|54.96
|जिला
|उपस्थित
|अनुपस्थित
|उपस्थित %
|अजमेर
|10929
|9271
|54.10
|बूंदी
|4519
|1857
|70.88
|अलवर
|10706
|7180
|59.86
|बांसवाड़ा
|5003
|2102
|70.42
|ब्यावर
|2265
|1097
|67.37
|भरतपुर
|13559
|7499
|64.39
|भीलवाड़ा
|5259
|2405
|68.62
|बीकानेर
|9204
|6213
|59.70
|चूरू
|5021
|3899
|56.29
|दौसा
|5524
|3294
|62.24
|धौलपुर
|3050
|1377
|68.90
|डीडवाना-कुचामन
|5770
|3576
|61.74
|डूंगरपुर
|4742
|2066
|69.65
|हनुमानगढ़
|7204
|4510
|61.50
|जयपुर
|41543
|33312
|55.50
|झुंझुनूं
|8339
|6807
|55.06
|जोधपुर
|21499
|13984
|60.59
|कोटा
|11965
|6632
|64.34
|कोटपूतली-बहरोड़
|4807
|2989
|61.66
|नागौर
|3235
|2213
|59.38
|पाली
|3781
|1978
|65.65
|सवाईमाधोपुर
|5306
|3165
|62.64
|सीकर
|6968
|5027
|58.09
|श्रीगंगानगर
|6172
|3599
|63.17
|टोंक
|6368
|3073
|67.45
|उदयपुर
|18125
|15032
|54.66
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