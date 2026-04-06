सरकंड़ों के मुड्ढे-सोफा का क्रेज बरकरार, एक हजार लोगों को मिल रहा है रोजगार

व्यापारियों के अनुसार बाजार में मुड्ढियों की रोजाना 70 से 100 और मुड्ढों के 40 से 50 नग की बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि कच्चे माल की मजदूरी मुड्ढी के लिए 100 और मुड्ढे के लिए 450 रुपए पड़ती है। मुड्ढी की कुल लागत 375 रुपए आती है, जिसे बाजार में 400 रुपए में बेचा जा रहा है। इससे प्रति नग करीब 25 रुपए मुनाफा मिलता है। मुड्ढे की लागत लगभग 1100 रुपए आती है। यह 1200 रुपए में बिकता है, जिससे प्रति मुड्ढा करीब 100 रुपए का मुनाफा होता है। कम मुनाफे के बावजूद इस पारंपरिक व्यवसाय ने न केवल कारीगरों को आजीविका दी है, बल्कि अजमेर की इस कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। अब बांस की चिक व परदों की भी डिमांड है। यह कपड़े सहित करीब 30 रुपए वर्गफीट बिकती है, जिसमें एक तरफ नेट लगी होती है।