पशु-पक्षियों का समझा दर्द, मूक जीवों की बनी आवाज

पुष्कर में 2002 से 04 के बीच प्रोजेक्ट प्राइमेट्स चलाकर लंगूरों का उपचार कराया। लोगों को उन्हें गुलगुले आदि नहीं खिलाने के लिए जागरूक किया। वन विभाग के साथ उनके लिए रिजर्व एरिया बनवाया गया।पशुप्रेमियों व परिजन के साथ मिलकर वर्ष 2002 में वी-केयर संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य लावारिस, वृद्ध व बीमार पशुओं की देखभाल व आश्रय प्रदान करना रहा। एक बार रीजनल कॉलेज के सामने बंदर किसी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। उसका उपचार कराया। गिलहरी के मर जाने पर उसके बच्चों की देखभाल की। उनका मानना है कि पशु-पक्षी भी संवेदनशील हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। उनका जीवन समाज को करुणा और सहअस्तित्व का संदेश देता है।