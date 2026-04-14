Ajmer Crime-गिरवी सोना छुड़ाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, महिला समेत सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा

अजमेर(Ajmer News). रामगंज थाना क्षेत्र में नया बाजार के ज्वेलर से 16 लाख रुपए की ठगी के मामला सामने आया है। एक महिला ने सहयोगियों के साथ मिलकर बैंक में गिरवी रखा सोना छुड़ाने के बहाने व्यापारी को जाल में फंसाया और षड़यंत्रपूर्वक रकम हड़पकर ली। इतना ही नहीं महिला ने पीडि़त पर धोखाधड़ी व धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवार दिया था। पुलिस जांच में परिवार झूठा पाया। रामगंज थाना पुलिस ने महिला व उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जकर लिया।