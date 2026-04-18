Ajmer News: महिला को बाइक की टंकी पर बैठाकर खतरनाक स्टंट, 3 किलोमीटर शहर में काटी गदर, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

जांच के दौरान मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी युवक किशन कन्हैया (26) पुत्र पृथ्वीराज तेली निवासी भजनगंज 9 नंबर पेट्रोल पंप क्षेत्र को डिटेन किया गया। पुलिस ने संबंधित मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।