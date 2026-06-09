Rajasthan: RPSC में बड़ा बदलाव तय! 19 जून के बाद कौन बनेगा नया अध्यक्ष, सियासी गलियारों में हलचल तेज

राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन साल 1949 में किया गया था। आयोग में शुरुआत से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 2013 में दो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इसके बाद मौजूदा भाजपा सरकार की ओर से साल 2024 में तीन सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यह 10 सदस्यीय हो गया है।