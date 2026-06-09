अजमेर में रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, किसानों की मांग-वर्गगज के आधार पर तय हो मुआवजा

किसानों की सबसे बड़ी आपत्ति मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर है। उनका कहना है कि जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री वर्गगज के आधार पर होती है, लेकिन अधिग्रहण के समय मुआवजा बीघा के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। इससे वास्तविक बाजार मूल्य और मुआवजे में बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। सरकार जिस भूमि का अधिग्रहण करती है, उसका मूल्यांकन उसी आधार पर होना चाहिए जिस आधार पर बाजार में उसका लेन-देन होता है। रेल परियोजना से प्रभावित प्रमुख गांवों में-मालियान थर्ड, परबतपुरा, बड़गांव, खाजपुरा, हदंडी, लच्छीपुरा शामिल हैं। इन क्षेत्रों के किसानों ने मुआवजा निर्धारण से पहले संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है।