अजमेर(Ajmer News). जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की पार्किंग से चिकित्सक की कार चोरी का मामला सामने आया है। चिकित्सक ने वाहन पार्किंग में कार खड़ी कर चाबी पार्किंग ठेकाकर्मी को दी थी। ठेकाकर्मी ने पहले कार की चाबी खो दी। फिर पार्किंग में खड़ी कार अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार जयपुर के जगतपुरा विश्वविद्यालय नगर हाल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग के डॉ. प्रवीण कुमार स्वर्णकार(37) ने रिपोर्ट दी कि 6 अगस्त सुबह 8.30 बजे उन्होंने वह अस्पताल की बेसमेंट की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की। काम खत्म कर जब करीब दोपहर 3 बजे पार्किंग में गए तो वहां कार की चाबी पार्किंग स्टाफ के द्वारा खो जाने की बात कही। पार्किंग स्टाफ ने उसकी कार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए कार पार्किंग में ही छोड़ जाने की बात कही। वह दूसरे दिन 7 अगस्त सुबह 9 बजे वापस पार्किंग में आकर देखा तो कार नहीं मिली।
पुलिस ने प्रकरण में पार्किंग कर्मचारी और उसके इर्दगिर्द घूमने वाले युवकों को शक के दायरे में लिया है। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है।