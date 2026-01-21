Ajmer Murder: किराएदारों ने चुन्नी से गला घोंट कर महिला को उतारा मौत के घाट, पति निकला हत्या का मास्टरमाइंड

इस मामले में मृतका के बेटे ने अपने पिता पर शक जताते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार 15 जनवरी को महिला की बंद कमरे में संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जिससे किराएदारों की भूमिका संदिग्ध पाई।