Ajmer Murder: किराएदारों ने चुन्नी से गला घोंट कर महिला को उतारा मौत के घाट, पति निकला हत्या का मास्टरमाइंड

आरोपी और इनसेट में मृतक महिला फाइल फोटो: पत्रिका
Husband Killed Wife In Ajmer: अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि महिला की हत्या की साजिश उसके पति ने ही रची थी। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले दो किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया है और पति इस मर्डर का मास्टरमाइंड निकला।
इस मामले में मृतका के बेटे ने अपने पिता पर शक जताते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार 15 जनवरी को महिला की बंद कमरे में संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जिससे किराएदारों की भूमिका संदिग्ध पाई।
पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपियों ने महिला के जेवरात और मोबाइल फोन घर के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा दिए। इसके बाद घर पर ताला लगाकर अपने कमरे में चले गए ताकि किसी को शक न हो।
महिला का बेटा अजय सिंह जब ड्यूटी से घर लौटा तो ताले लगे मिले। ताला तोड़कर अंदर गया तो रसोई में मां अचेत अवस्था में पड़ी मिली। उसकी आवाज सुनकर दोनों आरोपी भी मौके पर पहुंचे और अनजान बनने लगे। वे अस्पताल ले जाने, पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार तक बेटे के साथ भी रहे ताकि शक न हो।
