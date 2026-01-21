शराब के नशे में सरकारी डॉक्टर ने पुलिस को धमकाया, बोला- IAS और IPS मेरे दोस्त, हाथ भी मत लगाना

हंगामा करते डॉक्टर। फोटो- पत्रिका
रानीवाड़ा। रानीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दीपाराम चौधरी व उनके साथियों की ओर से शराब के नशे में उत्पात मचाने, आम नागरिकों व पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर दीपाराम चौधरी एवं उसके साथियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि को सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर दीपाराम चौधरी अपने अन्य डॉक्टर साथियों के साथ पार्टी कर रहे थे। शोर-शराबे के बीच आस-पास रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समझाइश के प्रयास के दौरान डॉक्टर दीपाराम चौधरी ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डॉक्टर ने पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश करते हुए यह भी कहा कि उनके आईएएस और आईपीएस अधिकारी दोस्त हैं और किसी कांस्टेबल को उन्हें हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों की ओर से भी हंगामा किए जाने की बात सामने आई है।
घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रानीवाड़ा पुलिस ने डॉक्टर दीपाराम चौधरी सहित उनके साथ मौजूद डॉक्टर जितेंद्र मीणा सहित अन्य व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया।
पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। शांतिभंग में तीन जनों को गिरफ्तार किया गया था।
