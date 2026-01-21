शराब के नशे में सरकारी डॉक्टर ने पुलिस को धमकाया, बोला- IAS और IPS मेरे दोस्त, हाथ भी मत लगाना

प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि को सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर दीपाराम चौधरी अपने अन्य डॉक्टर साथियों के साथ पार्टी कर रहे थे। शोर-शराबे के बीच आस-पास रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समझाइश के प्रयास के दौरान डॉक्टर दीपाराम चौधरी ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया।